Бен Аффлек признался в алкогольной зависимости

Актер Бен Аффлек впервые рассказал о своей алкогольной зависимости. Об этом он поведал на своей Instagram-странице.



Он опубликовал открытое письмо со словами благодарности близким и поклонникам. В настоящее время Аффлек находится на амбулаторном лечении.



По словам актера, на протяжении всей жизни он борется с алкогольной зависимостью и это ему дается нелегко.



"Процесс требует постоянной и полной отдачи. Я борюсь за себя и свою семью", - отметил актер.

