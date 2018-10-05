Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу

Продление действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до 31 декабря 2019 года включительно вступило в силу. В пятницу закон обнародован в официальной газете Верховной Рады «Голос України» и со дня опубликования вступает в силу, передают Українські Новини.



Закон об особом порядке самоуправления действует с 18 октября 2014 года и продлевается парламентом уже второй раз.



При этом в силу вступила только ст. 1 закона, которая предусматривает временное введение особого порядка в отдельных районах (городах, поселках и селах) Донбасса, определенных решением Рады.



Остальные статьи закона вступят в силу исключительно после выполнения ряда определенных условий, включая вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.



В частности, это статьи об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления; об участии органов местного самоуправления в назначении руководителей органов прокуратуры и судов; о возможности заключения с органами местного самоуправления соглашений об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов; об особой государственной поддержке по восстановлению промышленности и инфраструктуры; о развитии трансграничного сотрудничества отдельных районов с Россией; о создании отрядов народной милиции в отдельных районах.



Особый порядок начнет действовать со дня вступления в полномочия органов местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, избранных на внеочередных выборах, проведенных в соответствии с законодательством Украины при соблюдении международных стандартов их проведения, соблюдении при этом прав человека и ряда других условий.

