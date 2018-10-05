Полиция Израиля в 12 раз допрашивает Нетаньяху по делу о коррупции

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в 12 раз побывал на допросе по делу о взяточничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает «Кан».



Отмечается, что премьер-министр является подозреваемым по делам о сговоре с медиа-группой «Едиот-Ахронот» и получении дорогих подарков. Полиция порекомендовала прокуратуре предъявить Нетаньяху обвинения.



Как уточняется, правоохранительные органы собираются представить новую информацию по расследованию.

