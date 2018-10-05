Bloomberg: президент Филиппин может уйти в отставку из-за серьезной болезни

Президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал о плохом самочувствии и пообещал покинуть свой пост, если у него обнаружат серьезное заболевание. Об этом сообщило агентство Bloomberg в пятницу.



"Я пока не знаю, в каком состоянии мое здоровье, мне нужно дождаться результатов", - сказал 73-летний глава государства в четверг на встрече с выпускниками Филиппинской военной академии.



Он признался, что недавно был госпитализирован из-за обострения синдрома Барретта (предраковое заболевание пищевода).



Также Дутерте рассказал о ежедневных мигренях и болях в позвоночнике.



"Если это рак, то так тому и быть. Если это третья стадия, лечения не будет. Я не буду продлевать агонию ни на этой должности, ни на какой-либо еще", - заявил президент.



Дутерте занимает свой пост с 2016 года. Срок его президентских полномочий истекает в 2022 году.



Согласно филиппинской конституции, президент обязан информировать общественность о серьезных заболеваниях. В случае его отставки главой государства становится вице-президент.

