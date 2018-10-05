В Украине начинаются массовые проверки бизнеса

В Украине с пятницы, 5 октября, начинаются масштабные проверки предпринимателей, которые платят зарплаты в конвертах.



Сотрудники Государственной службы по вопросам труда будут проверять как большой, так и малый бизнес. В первую очередь инспекция грозит тем предприятиям, где большая часть сотрудников получают минимальную зарплату, в то время как средний показатель по стране по состоянию на 1 августа нынешнего года составляет 9 тысяч 170 гривен.



В рейдах задействуют налоговиков, Нацполицию, Пенсионный фонд, местные органы исполнительной власти, Госслужбу по вопросам труда. Эти ведомства должны будут передавать данные в Минсоцполитики, а те до 15 числа каждого месяца отчитываться о результатах проверок в Кабмине.



Руководителям предприятий, где будут выявлены подобные нарушения, грозят штрафы внушительных размеров. Так, штраф за каждого неоформленного сотрудника сейчас составляет 111,6 тыс. грн, а штраф за недопуск проверяющего — до 390 тыс. грн.

