Украина получила доступ к европейской базе для проверки "евроблях"

Литва на год предоставила Украине доступ к европейской базе данных, которую будут использовать для проверки законности ввоза авто на европейских номерах. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщает УНН со ссылкой на слова председателя Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала.



"Сегодня нам подарили пакет, благодаря которому можно заходить в европейские базы данных... Вы знаете, у нас сегодня очень много евроблях на территории страны. Как правило, они или литовские или польские", - отметил председатель ГПСУ.



Он также отметил, что Украина сотрудничает с Литвой по вопросу автомобилей, которые были вывезены из Литвы и считаются там уничтоженными или несуществующими, но появляются в Украине на литовских номерах.



"Поэтому мы сейчас получаем от них информацию, будем делать небольшие проверки, смотреть, законно ли используются эти транспортные средства при пересечении границы, или нет... Это уменьшит количество незаконно ввезенных в Украину автомобилей. Есть евробляхи, которые заезжают на соответствующих номерах на законных основаниях, а есть автомобили, которые были похищены, но не находятся в общей базе данных у нас, то есть мы не видим, похищены они или нет. А Литва нам сейчас предоставляет базу, которая позволит выявлять эти похищенные автомобили, ввезенные к нам незаконно", - сказал он.



Цигикал также рассказал, что с польскими коллегами также ведется сотрудничество в этом направлении.



"Те автомобили, которые уже внесены в базу данных Интерпола - там также похищенные, и они ее пополняют периодически - мы с ними обнаруживаем. У нас выявлено 500 автомобилей. Учитывая, что у нас 157 пунктов пропуска с заведением в базу Интерпола. Когда заезжают перебитые номера, замена кузова, это все проявляется. Поляки нам предоставляют такую ​​информацию, мы периодически ею обмениваемся", - отметил председатель ГПСУ.



По словам Цигикала, после того как машины обнаруживаются, их передают Национальной полиции.

