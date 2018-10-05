Обнаружены прилетевшие из другой галактики объекты

Ученые Лейденского университета (Нидерланды) обнаружили вблизи Млечного Пути звезды, которые, вероятно, образовались в другой галактике. Статья астрономов опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.



Исследователи провели поиск быстро двигающихся объектов среди семи миллионов звезд. Для этого они проанализировали полученные космическим телескопом Gaia данные о наблюдаемых положениях, параллаксе, собственных движениях и лучевых скоростях звезд. Это позволило определить расстояние и общее распределение скоростей для всех светил. Ученым удалось выявить звезды, чьи скорости были достаточно велики, чтобы преодолеть гравитацию Млечного Пути с вероятностью 50 процентов.



Из этой выборки исследователи выделили 20 звезд, которые могли преодолеть притяжение галактики с вероятностью 80 процентов. Расчет их орбит показал, что среди них нет звезд, что имели бы сверхвысокие скорости и могли бы прилететь из центра Млечного Пути. Астрономы обнаружили семь звезд, убегающих в сторону от галактического диска. Траектории остальных 13 объектов находились в стороне от галактики, включая орбиты двух самых быстрых звезд (700 километров в секунду). По мнению ученых, эти светила относятся к популяции внегалактических звезд и могли прилететь из далеких галактик.

