В Беларуси подумывают о помиловании Шаройко

Беларусь рассматривает вопрос о помиловании украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного за шпионаж.



Об этом сообщил председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Валерий Вакульчик.



«Рассматривается вопрос о помиловании Шаройко», - сказал глава КГБ.



Напомним, 20 ноября 2017 Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанный в Минске собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко якобы признался в работе на разведку и создании агентурной сети.



Его работу якобы координировал «сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства». Скворцова объявили персоной нон грата.



В Главном разведуправлении Минобороны Украины заявили, что Шаройко проходил у них службу на должности начальника пресс-службы и в 2009 году был уволен по состоянию здоровья.



27 ноября Шаройко предъявлено обвинение по статье «шпионаж».



В мае 2018 Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к свыше восьми лет лишения свободы.



