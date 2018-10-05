Торговая война США и Китая ударила по богатейшим людям планеты - Bloomberg

Из-за торговой войны США против Китая и изменения стоимости акций на рынке, вызванной торговой политикой Дональда Трампа, богатейшие пятьсот человек мира потеряли около 63 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.



В течение шести последних месяцев общее состояние людей, входящих в расчет индекса агентства, сократилось на 1,2 процента. При этом отмечается, что более всего из-за вызванных торговой войной факторов сократилось состояние самого богатого человека Европы Бернерда Арнолта.



Оно уменьшилось на 3,5 миллиарда долларов. Бизнес Арнолта – продажа дорогих аксессуаров и модной одежды.



Братья Ален и Жерар Вертхаймер, владеющие Chanel, потеряли 775 миллионов долларов. А вот Уоррен Баффет оказался единственным миллиардером в первой десятке, приумножившим состояние на 1,2 миллиарда долларов.



Состояния владельцев технологических компаний за данный период также выросли.

