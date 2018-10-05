Жду тебя

В Украине церковь отделена от государства, поэтому спикер Парубий пригласил вселенского патриарха Варфоломея посетить Украину. Так и сказал на встрече с двумя очень правильными экзархами – американским и канадским: «Приглашаю патриарха в Украину». Еще хотел добавить по-английски «велком», но подавился твердым предметом, который постоянно находится у него в ротовой полости. Программа визита уже есть. Прежде всего, Варфоломей должен посетить Верховную Раду, которая, по словам спикера, приняла «историческое решение о предоставлении томоса».



Затем, конечно, участие в заседании Кабинета министров. Премьер Гройсман, безусловно, нуждается в поддержке высших сил, поскольку так и не сумел дать горячую воду в Киеве. Обещал до конца недели. Я еще хотел написать: «Вова, уже не надо!». Действительно, какой смысл? За семь месяцев все уже привыкли к исключительно холодной воде. Даже радуются, когда она есть. Раньше ведь как бывало иногда? Только горячая вода херачит. В унитазе чистый кипяток. Никакой гигиены. Запахи ползут по подъезду. Теперь все гигиенично. Температура в квартирах очень комфортная, змеевик (он же полотенцесушитель) холодный. А тут Гройсман опять выступил и сказал, шо пока не выходит. Надо еще две недели, поскольку Виталик опять где-то про...л деньги, хотя поет красиво. Более чем уверен: к визиту Варфоломея, который, как четко, в характерной для себя манере заявил Андрей Парубий, станет «символическим», обязательно дадут горячую воду. Или не дадут, что, согласитесь, даже лучше. Про отопление пока говорить не имеет смысла, поскольку это таинство. Вова загадочно намекнул, что планируют «полностью наполнить систему». Но не уточнил какую.



События развиваются блестяще. Варфоломея с томосом ждем, противодействуем гибридной попытке Кремля исказить будущие результаты волеизъявления. Нормально все. Лишь слегка разочарован тем, что вчера так и не приняли закон об обязательном ношении цака с тризубом русскоязычными гражданами Украины

Меня во всей этой истории интересует другое: кто именно пригрел на груди «кремлевские медиа-рупоры»? Почему на пятом году войны со страной-агрессором в центре нации появились пропагандисты «терроризма»? За что, б…ть, «воскресал» Бабченко?

Национальный банк уже должен начать подготовку к выпуску памятной монеты, посвященной анонсированному Парубием визиту Варфоломея. Прошлая, которую еще при Ющенко выпустили, честно говоря, разочаровывает. Как будто патриарх прикуривает у голубого огонька. Надо постараться на этот раз. Аверс – главком, реверс – Варфоломей. На ребре (не знаю, как это правильно назвать) греческая вязь: «armius, movus, tomos».События развиваются блестяще. Варфоломея с томосом ждем, противодействуем гибридной попытке Кремля исказить будущие результаты волеизъявления. Нормально все. Лишь слегка разочарован тем, что вчера так и не приняли закон об обязательном ношении цака с тризубом русскоязычными гражданами Украины. Закон про мову сам по себе хорош. Почти не осталось лазеек для так называемого русского мира. Мовные инспекторы, а также Центр стандартизации и упорядочивания украинского языка нужны. Это даже, с…ка, не обсуждается. Но почему не упорядочен порядок ношения желтых штанов? Должна быть четкая иерархия: патриот, активист, волонтер, антикоррупционер, «кремлевский рупор». Главное, со СМИ, подрывающими изнутри нашу европейскую идентичность, у Рады все получилось. Вот что могут сказать телеканалы «112» и «Ньюсван», если их сразу объявить «кремлевскими рупорами»? Поручить Совбезу ввести санкции? Объявить сотрудников «гиенами Путина»? Тут, по-моему, даже обсуждать нечего. Закрыть раз и навсегда. С нетерпением жду заседания Совета национальной безопасности, посвященного закрытию двух информационных телеканалов. Наверное, главком придет. Спецслужбы расскажут, как «Васечкин» говорил в прямом эфире на «языке вражды». Очень рекомендую привлечь в качестве доказательной базы «экспертов «112». Они всегда под рукой, тусуются возле мусорного бачка. Сразу все поймут – точно ГРУ. К гадалке не ходи. Поэтому весь мир поддержит введение санкций против «учредителей кремлевских рупоров».Меня во всей этой истории интересует другое: кто именно пригрел на груди «кремлевские медиа-рупоры»? Почему на пятом году войны со страной-агрессором в центре нации появились пропагандисты «терроризма»? За что, б…ть, «воскресал» Бабченко? Тут надо смотреть широко. Всю цепочку вскрывать придется. Начиная от Совета по вопросам телевидения и радиовещания, Администрации президента (преступное бездействие), Кабмина (аналогично), спецслужб и заканчивая Викторией Сюмар, которая думает, что возглавляет комитет по свободе слова. Виктория, ты извини меня, конечно, но тебя зачем туда поставили? Чтобы, б…ть, под твоим курносым носом набирали обороты «рупоры Кремля»? У них же теперь миллионные аудитории. Уже моя теща стала интересоваться каналом «112», чтобы узнать о «брехне Путина». А это, должен вам сказать, очень тревожный симптом. Раньше она только «Першы» признавала. Потом его вырубили из аналогового вещания за неуплату. Никто и не заметил. Кроме особо посвященной аудитории. И вдруг всплыла история с «рупорами». Подозреваю, что заседание Совбеза будет очень непростым, поскольку надо еще закрыть минимум семь-восемь телеканалов, которые балансируют на грани «кремлевской пропаганды». На «плюсах» депутата Барну послали «в сраку». Сделал это сам Зеленский. Но комитет по свободе слова молчит. Сюмар фактически самоустранилась от борьбы за закрытие всех СМИ, кроме «Прямого» и «5-го». Я бы и «Прямой» закрыл, поскольку Ганапольский вызывает у настоящих патриотов чувство подсознательного недоверия. «Пятого», на мой взгляд, с головой хватит. К визиту Варфоломея надо успеть все зачистить, привести ситуацию к одному знаменателю: одна церковь – один язык – один канал – один президент. Это будет правильно.