Германия призвала Россию прекратить шпионские хакерские атаки

Германия призвала Россию прекратить шпионские хакерские атаки

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт от имени кабинета министров призвал РФ прекратить кибершпионаж, и, по словам Ш.Зайберта, Берлин так же, как Великобритания и Нидерланды, считает, что хакерская атака на ОЗХО была организована силами ГРУ.

"Мы призываем Россию признать ответственность и прекратить действия такого рода", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, недавний случай показывает, как важно "вместе с другими странами вести обмен информацией о подобных атаках".

Накануне премьер-министры Великобритании и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте назвали неприемлемой деятельность в киберпространстве российской военной разведки.

В совместном заявлении, распространенном в четверг, главы правительств двух стран подчеркнули, что обнародованные в четверг сведения о предотвращенной операции "пролили новый свет на неприемлемую киберактивность службы российской военной разведки - ГРУ", которая "атаковала учреждения по всему миру, включая Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге".