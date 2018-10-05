Германия призвала Россию прекратить шпионские хакерские атаки

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт от имени кабинета министров призвал РФ прекратить кибершпионаж, и, по словам Ш.Зайберта, Берлин так же, как Великобритания и Нидерланды, считает, что хакерская атака на ОЗХО была организована силами ГРУ.



"Мы призываем Россию признать ответственность и прекратить действия такого рода", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.



По его словам, недавний случай показывает, как важно "вместе с другими странами вести обмен информацией о подобных атаках".



Накануне премьер-министры Великобритании и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте назвали неприемлемой деятельность в киберпространстве российской военной разведки.



В совместном заявлении, распространенном в четверг, главы правительств двух стран подчеркнули, что обнародованные в четверг сведения о предотвращенной операции "пролили новый свет на неприемлемую киберактивность службы российской военной разведки - ГРУ", которая "атаковала учреждения по всему миру, включая Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге".

