Рева: Украинцам насчитали 5 млрд "лишних" субсидий

За первое полугодие 2018 года украинцам насчитали избыточных субсидий на пять миллиардов гривен. Об этом в пятницу, 5 октября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр социальной политики Андрей Рева.



"Когда мы принимаем правительственные решения относительно нормативов потребления газа, мы исходим из фактов: в 2016 году было списано 15 млрд грн за счет завышенных нормативов, в 2017 году - 7 млрд грн, в 2018 году по состоянию на 1 июля было излишне начисленных субсидий 5 млрд грн", - сказал Рева.

По его словам, уменьшение норм потребления газа значительно сэкономит ресурсы.



"Это реальные нормы потребления, которые у нас должны быть", - добавил Рева.



Министр также рассказал, что этим летом не переоформили субсидии около 2,5 миллиона домохозяйств. "Им не отказано – мы их ждем. Пожалуйста, приходите, подавайте декларации, и мы с вами будем разговаривать", - сказал он.



При этом Рева отметил, что часть украинцев указывает нулевые доходы ради получения субсидий. "Я хочу напомнить, что 923 тысячи домохозяйств в Украине показали нулевые доходы. Если верить этим людям, то они ни единой копейки на жизнь не имеют", - сказал он.

