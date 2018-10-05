Во Франции расследуют исчезновение главы Интерпола

Французские правоохранительные органы приступили к расследованию в связи с исчезновением президента Интерпола Мэна Хунвэя, сообщает радиостанция "Эроп-1".



По ее данным, никакой информации о главе Интерпола не поступало с конца сентября, когда он отправился из Франции в Китай.



"Мэн Хунвэй направился 29 сентября из Франции в Китай. Однако после его отъезда нет никаких данных относительно его местонахождения", - говорится в сообщении "Эроп-1".



Расследование началось после того, как об исчезновении сообщила его супруга, которая живет в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.



Мэй Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, а до этого этот пост занимала Мирей Балестрази.

