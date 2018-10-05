Председателем ЦИК избрана Татьяна Слипачук

Председателем Центральной избирательной комиссии на ее первом заседании в новом составе избрана Татьяна Слипачук. Как сообщает пресс-служба ЦИК, это решение было принято тайным голосованием новоназначенными членами комиссии. "В соответствии с законом Украины "О Центральной избирательной комиссии" председатель комиссии, заместители председателя комиссии и секретарь комиссии избираются Центральной избирательной комиссией на ее заседании тайным голосованием из числа членов комиссии.



Поэтому по итогам тайного голосования председателем Центральной избирательной комиссии избрана Татьяна Владимировна Слипачук", - говорится в сообщении.



Новая глава ЦИК внесла предложения по кандидатурам на должности своих заместителей и секретаря. По итогам голосования заместителями главы ЦИК были избраны Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем ЦИК избрана Наталья Бернацкая.

