Кучма о "Северном потоке-2": наша труба пустая будет

Второй президент Украины Леонид Кучма в контексте реализации проекта "Северный поток-2" считает, что Украине следует развивать сильную экономику, а не надеяться на США или Европу.



Отвечая на вопросы студентов Черниговского национального технологического университета, он отметил, что проблемы Украины меньше беспокоят Евросоюз, в том числе и страны "нормандского формата".



"Видите, как они, та же Германия - она же хорошо понимает: если будет построен "Северный поток-2", то нет нашей трубы, она пустая будет (газотранспортная система Украины - ИФ). Потому что в 2019 году вводят еще турецкое направление. (…) Около 2 млрд сегодня получаем прибыли от этого, а дальше будет ноль", - прогнозирует Л.Кучма.



"Поэтому надо надеяться на наши силы. Надо перестать думать, что за нас решат Соединенные Штаты Америки или Европа. Надо, чтобы мы стали развитой страной, с сильной экономикой. Когда нас будут уважать в мире, тогда отношения будут совсем другие. В том числе и от Российской Федерации", - уверен он.



Отвечая на вопрос относительно возможного срока возвращения Украине Крыма и части Донбасса, Л.Кучма сказал: "Это наша территория, и она должна обязательно стать нашей опять. Если говорить о перспективе, то у меня нет большой надежды, что это завтра будет. Мы же видим, как мир к этим процессам относится".

