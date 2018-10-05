Месси второй раз подряд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси признан лучшим игроком недели по итогам матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов.



Барселона на этой неделе на выезде обыграла лондонский Тоттенхэм (4:2), а сам Месси записал на свой счет два мяча и еще дважды угодил в штангу.



Также на награду претендовали Пауло Дибала из Ювентуса, оформивший хет-три в ворота Янг Бойз, форвард ПСЖ Неймар, трижды поразивший ворота Црвены Звзеды, и Эдин Джеко – нападающий Ромы так же оформил хет-трик в матче против Виктории.

