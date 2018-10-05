В Украине на выходных потеплеет

В ближайшие сутки сухую погоду в Украине будет формировать антициклон с центром над востоком страны, с Западной Европы начнет перемещаться более теплый воздух, поэтому дневная температура повысится, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается погода без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-7° тепла, на Левобережье, в Карпатах и на Прикарпатье на поверхности почвы, в восточных областях местами и в воздухе заморозки 0-5°; днем 14-19° тепла, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 18-21°.



В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 17-19°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 октября самая высокая температура днем была +25,4 в 1966 году, самая низкая ночью -3,4 в 1902 году.



7 октября - без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.



Температура ночью в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, на остальной территории 4-9° тепла; днем по всей стране 16-21° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 17-19°.

