Вопрос украинской церкви призвали решить всем миром

Митрополит варшавский и всей Польши Савва призвал вселенского патриарха Варфоломея созвать синаксис предстоятелей православных церквей для решения вопроса с украинской церковью, которой собираются предоставить независимость. Об этом сообщает Orthodoxia.info.



По информации издания, Савва отправил Варфоломею письмо, в которой указал, что ситуация с каждым днем ухудшается. Конкретно тему автокефалии священнослужитель в своем письме не затрагивает, однако подчеркивает, что необходимо созвать всех предстоятелей, чтобы обсудить ситуацию в регионе.



В Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата. Она наделена правами широкой автономии, однако включена в состав МП.



В сентябре 2018 года в Украине назначили двух константинопольских экзархов — представителей патриарха Варфоломея. Этот шаг был совершен в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине.



В связи с этим в РПЦ указали, что решение о назначении было принято без согласования с патриархом Кириллом и украинским митрополитом Онуфрием, что является нарушением церковных канонов. «Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового православия», — считают в Московском патриархате.



В конце сентября Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что вскоре предоставит автокефалию Украине. В Верховной Раде полагают, что это может произойти до конца года.

