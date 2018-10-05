Моди: Индия и Россия считают, что нужно укреплять многополярный мир

Индия и Россия считают, что в современных условиях необходимо укреплять многополярный мир. Об этом заявил премьер-министр Индии Надендра Моди после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, находящимся с визитом в Нью-Дели.



"Индия и Россия считают, что нужно укреплять многополярный мир и многополярные отношения в быстро меняющемся мире" - сказал Моди. Он добавил, что "в интересах обеих стран - бороться с угрозой терроризма".



Премьер-министр Индии подчеркнул, что сотрудничество должно затронуть "проблему Афганистана и вопросы изменения климата". "Необходимо взаимодействовать в рамках региональных организаций и площадок, например, ШОС, АСЕАН и G20, - отметил он. - Нужно продолжать наше взаимовыгодное сотрудничество и координацию на этих площадках".



Моди также заявил, что состоявшаяся "19-я встреча придала новый импульс и задала новое направление для особенного привилегированного стратегического партнерства России и Индии".

