Климкин не исключает введения биометрических виз для россиян

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин допускает возможность введения для россиян биометрических виз. Об этом глава МИД сказал в эфире телеканала "UA Харьков", передает УНИАН. Он заявил, что система биометрического контроля на пограничных пунктах пропуска с РФ является эффективной: "Мы создаем банк данных, мы прекрасно понимаем, что могут быть манипуляции...



...как видите, известная история с отравлением Скрипалей - изменение идентичности и т.д. Если есть биометрические данные, мы прекрасно знаем, о каких людях идет речь, и просто изменение документов уже не поможет".



"Этот банк будет наработан. Мы дальше будем смотреть на его эффективность, но я считаю, что этого мало. Нам нужны дальнейшие меры, в том числе и предварительный запрос, а минимум - предварительное информирование российскими гражданами, что они едут в Украину", - подчеркнул Климкин и добавил, что по этому вопросу Совет национальной безопасности и обороны принимал решение.



"Не исключено, что нам нужно смотреть на их перемещение (россиян - ред.) на территории Украины", - подчеркнул Климкин.



В этой связи глава МИД сказал, что контроль перемещения россиян на территории Украины сейчас "делается частично", а именно "для части лиц, в отношении которых есть подозрения".



"Но отслеживать всех, конечно, достаточно сложно. Но в перспективе, как это сработает, нужно анализировать. Обычные визы с Россией нам не помогут", - сказал Климкин. "Тогда, если это недостаточно эффективно, нужно будет думать над внедрением биометрических виз", - заявил Климкин.

