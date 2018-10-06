Климкин не исключает введения биометрических виз для россиян

Климкин не исключает введения биометрических виз для россиян

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин допускает возможность введения для россиян биометрических виз. Об этом глава МИД сказал в эфире телеканала "UA Харьков", передает УНИАН. Он заявил, что система биометрического контроля на пограничных пунктах пропуска с РФ является эффективной: "Мы создаем банк данных, мы прекрасно понимаем, что могут быть манипуляции...

...как видите, известная история с отравлением Скрипалей - изменение идентичности и т.д. Если есть биометрические данные, мы прекрасно знаем, о каких людях идет речь, и просто изменение документов уже не поможет".

"Этот банк будет наработан. Мы дальше будем смотреть на его эффективность, но я считаю, что этого мало. Нам нужны дальнейшие меры, в том числе и предварительный запрос, а минимум - предварительное информирование российскими гражданами, что они едут в Украину", - подчеркнул Климкин и добавил, что по этому вопросу Совет национальной безопасности и обороны принимал решение.

"Не исключено, что нам нужно смотреть на их перемещение (россиян - ред.) на территории Украины", - подчеркнул Климкин.

В этой связи глава МИД сказал, что контроль перемещения россиян на территории Украины сейчас "делается частично", а именно "для части лиц, в отношении которых есть подозрения".

"Но отслеживать всех, конечно, достаточно сложно. Но в перспективе, как это сработает, нужно анализировать. Обычные визы с Россией нам не помогут", - сказал Климкин. "Тогда, если это недостаточно эффективно, нужно будет думать над внедрением биометрических виз", - заявил Климкин.