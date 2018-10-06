Саудовская Аравия отказалась платить дань США

Саудовская Аравия не будет платить США за свою безопасность. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд.



«Мы ничего не будем платить за нашу безопасность. Все оружие, которое мы получили от США, было куплено за деньги, это не бесплатные поставки», — сказал он. Принц отметил, что программа вооружения Саудовской Аравии изменила свой вектор, вернувшись к закупкам именно американских вооружений — более 60 процентов поставок идут из США.



Аль Сауд добавил, что соглашение Эр-Рияда и Вашингтона позволяет Саудовской Аравии производить оружие по американской технологии, и это хорошее достижение как для Белого дома, так и для арабской страны.



Отвечая на вопрос, остались ли отношения между США и Саудовской Аравией на том же уровне, что и 24 часа назад, Аль Сауд заявил, что «если посмотреть на картину в целом, то у нас 99 процентов хороших вещей и одна проблема».



Ранее Дональд Трамп заявил, что США защищают Саудовскую Аравию. «Знаете, они богаты. И я люблю их короля, короля Салмана. Но я сказал ему: "Король, мы защищаем вас, вероятно, вы не продержитесь без нас и двух недель, вам придется платить за ваших военных"», — сказал он.

