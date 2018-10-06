Украина закроет часть Азовского моря – журналист

На следующей неделе часть Азовского моря будет закрыта из-за учений украинской армии. Об этом накануне сообщил журналист Андрей Клименко на своей странице в Facebook.



По его данным, на 9-12 октября запланированы артиллерийские стрельбы ВСУ в рамках учений украинскоих военных.



Клименко также назвал координаты закрытой зоны и точный промежуток времени, в течение которого будут производиться маневры. В частности, будет закрыта часть Азовского моря в районе города Бердянск и поселка Ялта в Донецкой области.

