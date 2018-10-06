Макгрегор получит за бой с Нурмагомедовым рекордную гарантированную зарплату

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор получит рекордную гарантированную зарплату в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, сообщает «Советский спорт».



Как информирует MMAFighting, гарантированная зарплата ирландца составит $3 млн, тогда как Нурмагомедов получит $2 млн.



Среди остальных бойцов турнира самая высокая зарплата достанется Тони Фергюсону и составит $150 тыс.



Бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

