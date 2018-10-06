В Украину в ближайшие сутки придет "бабье лето"

В Украине в ближайшие сутки 7 октября ожидается сухая и тёплая погода, на почве местами заморозки, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не ожидается. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, в восточных регионах, а также Днепропетровской и Запорожской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днём 16-21° тепла, в Карпатах 11-16°.



В Киеве 7 октября без осадков. Температура воздуха ночью 6-8° тепла, днём 17-19°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 октября самая высокая температура днём была 26,3° в 1966 году, самая низкая ночью -4,2° в 1939 году.



В Украине 8 октября также без осадков. В западных областях местами туман. Ветер южный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днём 15-20°.



В Киеве 8 октября без осадков. Температура воздуха ночью 6-8° тепла, днём 16-18°.

