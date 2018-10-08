Одна из древнейших православных церквей выступила против Томоса Украине

В православном мире продолжают давать оценки возможной автокефалии в Украине. Антиохийский патриархат, третий среди пятнадцати поместных православных церквей мира, поддержал Москву в споре с Константинополем. Об этом говорится в заявлении Синода Антиохийской церкви.

Это собрание ответило согласием на предложение Москвы созвать всеправославное совещание по вопросам ситуации с Украиной. Также Синод и призвал Вселенского патриарха Варфоломея не принимать решений, противоречащих принципам православия.



"Антиохийская Церковь выражает большую тревогу в связи с действиями, которые ведут к изменению географии Православных Церквей, и считает, что, когда история рассматривается в одностороннем порядке, она не служит православному единству, но, наоборот, разжигает ненависть и ведёт к разделению между сыновьями одной Церкви", - говорится в заявлении синода.



Он также назвал Украину частью "географии Русской православной церкви".



В заявлении говорится, что Антиохийский патриархат "отвергает принципы утверждения новой Церкви в пределах канонических границ существующих Патриархатов или Автокефальных Церквей как метод для разрешения конфликтов".



Также Антиохийская церковь не считает, что патриарх Варфоломей имеет право решать такие вопросы единолично. В заявлении Синода говорится, что их церковь основана апостолами Петром и Павлом за триста лет до появления Константинопольского патриархата, что опровергают утверждения Варфоломея о его единоличном праве решать вопросы автокефалии той или иной поместной церкви.



В заключение Синод потребовал от Варфоломея провести собрание предстоятелей поместных церквей для обсуждения выдачи автокефалий новым церквям.

