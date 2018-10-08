В киевском метро и на улицах появились антисемитские надписи

7 октября, в день памяти 77-ой годовщины убийства еврейской общины в Бабьем Яру, в Киеве появились несколько антисемитских граффити. Об этом сообщает директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.



Одна из надписей с призывом убийства была размещена на электронном аппарате для покупки жетонов в киевской подземке. Другая - внутри вагона метро на Красной ветке.



Эдуард Долинский поделился фотофактом антисемитского граффити и несколькими днями ранее. Случаи не единичны. Антиеврейские граффити можно увидеть на столбах и остановках, их много в общественных местах Киева.



В последнее время из городов Украины все чаще поступают сообщения о нацистских или антисемитских рисунках и надписях. Подобные случаи были зафиксированы в Одессе, Днепре и Полтаве.



Еврейская община Украины просит сообщать об антисемитских надписях на "горячую линию" по номерам: 910 - бесплатно с мобильного или 0 800 600 910 - бесплатно со стационарного телефона.

