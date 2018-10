Посольство РФ: Лондон должен прояснить позицию в отношении планов кибератаки на Россию

Британские власти должны прояснить свою позицию в отношении планов кибервойны против России, изложенных изданием The Sunday Times, - отсутствие реакции может дать повод считать эти утверждения достоверными. Об этом заявил в воскресенье журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, комментируя публикацию еженедельника.



"По мнению посольства, правительство консерваторов должно срочно внести ясность в свою позицию относительно цитируемых газетой The Sunday Times агрессивных планов Великобритании в киберпространстве. Отсутствие внятной реакции может служить основанием достоверности этих заявлений", - подчеркнул дипломат.



По его словам, "трансляция заявлений британских официальных лиц относительно развязывания кибервойны против России не может не вызывать беспокойства". Он отметил, что Лондон раскручивает беспрецедентную антироссийскую информационную кампанию в сочетании с очередной волной шпиономании.



"Что же касается возможных атак на инфраструктуру российских городов, то такого рода призывы уже раздавались в британском парламенте и вписываются в общую стратегию национальной безопасности, в которой Россия является главной угрозой Великобритании наряду с террористическими организациями. Такого рода заявления и планы, если они есть, являются безответственными", - заявил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.



В воскресенье The Sunday Times опубликовала материал, в котором неназванный высокопоставленный источник в службах безопасности королевства сообщил о том, что военное командование Великобритании готово к тому, чтобы осуществить кибератаку против Москвы и оставить российскую столицу без электроэнергии. По его утверждению, в условиях, когда Великобритании не достает обычных оборонных ресурсов, чтобы противостоять "агрессии" России, чиновники британского правительства "поклялись активизировать наступательный киберпотенциал, включая способность выключать свет в Кремле".