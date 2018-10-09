Обнаружено вещество, предотвращающее возрастные недуги

Медицинская школа Университета Миннесоты утверждает: соединение физетин показано пожилым людям. Это флавоноид, который можно найти в овощах и фруктах, передает "Вести.RU". Больше всего физетина в клубнике. Также он есть в хурме, яблоках, персиках, киви, винограде, луке, огурцах и томатах.



Известно: по мере старения в теле начинают накапливаться поврежденные или изношенные клетки. И тело пытается от них избавиться, активируя механизм клеточной смерти или отдавая эти клетки на растерзание иммунной системе. Однако у пожилых людей иммунная система не способна особо эффективно избавляться от дефектных клеток. Итог - их накопление, развитие воспаления, повышение риска рака.



Физетин, в свою очередь, способствует снижению популяции старых, поврежденных клеток. По словам ученых, соединение может реально предотвращать развитие возрастных недугов. С тем, какая доза соединения считается рабочей, специалисты еще не определились.

