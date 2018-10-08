Лающие псы

Два закона, принятые украинским парламентом в четверг, нужно рассматривать в совокупности. Во-первых, парламент вновь ввел для армии и полиции старое фашистское приветствие. Во-вторых, продлил «особый статус» для «определенных регионов Донецкой и Луганской областей» до конца 2019 года. Рассматриваемые в совокупности, эти две меры обозначают возможности и границы, которые определяют или предоставляют украинскому национализму его западные покровители.

Особый статус для восставшего региона в Донбассе — это фикция.



Предполагается, что он будет установлен после региональных выборов по украинскому законодательству, что на практике будет означать капитуляцию обеих народных республик. Пусть они не признаны международным сообществом, но за ними бесспорно стоит Россия. Вот уже несколько лет Москва пытается добиться от Киева хотя бы их фактического признания — пока безуспешно. Проблема заключается в том, что Минское соглашение о перемирии, на которое формально опирается украинский закон, рассматривает региональные выборы как конечный пункт процесса, и перед этим должны осуществиться разведение воюющих сторон, амнистия для активистов народных республик и другие уступки киевской стороне. Но Украина об этом и слышать не хочет. И в своем упорстве она находит поддержку США.



Американский «специальный представитель» Курт Волкер (Kurt Volker) постоянно повторяет, что Киев воюет на собственной территории, а значит якобы имеет полное право использовать украинские тяжелые вооружения в зоне конфликта, хотя их отвод также предусмотрен Минским соглашением. А более мелкие фигуры на украинской стороне в это время предаются фантазиям насчет мести повстанцам: как заявила недавно одна из киевских дам-политиков, все сторонники народных республик должны будут их покинуть в течение двух месяцев, а потом начнется «зачистка».



США пока также поддерживают фикцию Минского соглашения, хотя они его и не подписывали. Скорее всего, не без причины: цель — в случае чего не быть им связанными. Если предположить, что закон об особом статусе, хотя он фактически и является диктатом, Киевом продлен не будет, то Киев предстанет как сторона переговоров, которая окончательно подорвала Минский процесс. Этого не хотят и США, потому что это развязало бы руки народным республикам и России для военного решения проблемы. В одном западные военные едины: если война опять вспыхнет, то негативный исход для Украины будет весьма вероятным.



Киев ориентируют на то, чтобы он оставался в подвешенном состоянии, что плохо и для Украины. Но именно этого хотят США: оставить рану на российский границе открытой, чтобы она продолжала пожирать ресурсы и чтобы ее в любой можно было разбередить. Колбаса для национализма, которой сейчас лакомится украинский цепной пес Вашингтона — это возрождение фашистского приветствия. Псу разрешают лаять и даже поощряют его в этом. Но кусаться ему пока нельзя.



Источник: Junge Welt



