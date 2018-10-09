Ким Чен Ын готов допустить инспекторов на ядерные полигоны - Помпео

Северная Корея может допустить международных инспекторов на демонтированые испытательные ядерные полигоны. Об этом заявил западным СМИ государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".



Такое заявление он сделал после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По мнению Помпео, во время этой встречи было достигнуто "значительного прогресса".



"Лидер Ким сказал, что готов пустить", - сказал Помпео, имея в виду визит на демонтированный полигон Пхунгери.



По словам госсекретаря США, визит состоится после того, как стороны договорятся по вопросам логистики.



"Понадобится решить немало вопросов с перевозкой и обеспечением, чтобы это осуществить", - заявил Помпео на пресс-брифинге в Сеуле перед своим отъездом в китайский Пекин.



Кроме того, стороны достигли договоренности о втором саммите Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, сообщили ранее в офисе президента Южной Кореи.

