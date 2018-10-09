СБУ: Около 10% состава ЧВК «Вагнера» – украинцы

Служба безопасности Украины заявляет, что в составе российской частной военной компании «Вагнера» 10% граждан Украины.



Об этом в интервью Українським Новинам сказал глава аппарата спецслужбы Игорь Гуськов.



«В общем, через ряды террористов «Вагнера», по нашим данным, прошло более 5 тыс. человек. Количество граждан Украины, включая и жителей Крыма, которые приняли российское гражданство, не превышает 10%», - сообщил он.



Гуськов отметил, что ЧВК «Вагнера» не имеет постоянного состава, это контрактная основа и ротации происходят от 3 месяцев и больше.



Он отметил, что в данном подразделении много граждан Украины, которые воевали на Донбассе, потом 3–4 раза были в Сирии и участвовали в боевых действиях.

