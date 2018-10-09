Муж скрыл данные телефона от жены и прославился

Сотрудник сервисного центра в Китае Лэй Цзян опубликовал фото телефона, который клиент принес ему на ремонт. В гаджете была записка и взятка.



Работник разобрал телефон для починки и внутри обнаружил записку и сто долларов. Текст послания гласил: "Скажите моей жене, что телефон нельзя починить, она хочет проверить историю вызовов. Сто долларов ваши. Спасибо". Таким образом муж пытался скрыть от супруги то, "что ей не надо знать".



Об инциденте Лэй написал у себя в Facebook сообщив, что разделяет чувства клиента. Пост стал вирусным, набрав больше 93 тысяч репостов и 34 тысячи лайков.

