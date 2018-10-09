Новые Apple Watch в Австралии "поломались" из-за перехода на летнее время

В некоторых моделях Apple Watch Series 4 наблюдались сбои и перезагрузка из-за ошибки в связи с переходом на летнее время. Об этом УНН сообщает со ссылкой на 9to5Mac.



Из-за "бага" Apple Watch Series 4 застрял в цикле перезагрузки.



На данный момент проблема с временем в часах Apple в Австралии решена, и все часы возобновили нормальную работу.



Тем не менее, как сообщается, Apple собирается выпустить исправление программного обеспечения из-за этой проблемы, чтобы она не повлияло на пользователей в других странах, которые в ближайшем времени также будут переходить между зимним и летним временем.

