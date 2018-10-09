В этот день родился всемирно известный певец Марк Бернес

8 октября 1911 года в Нежине ныне Черниговской области родился Марк Бернес - выдающийся советский актер и шансонье, музыка которого уже давно стала классикой своего времени. В его творчестве было все – горечь былых потерь и светлая вера в будущее. Именно поэтому уже при жизни этого выдающегося артиста называли великим.



Когда Марку исполнилось 5 лет, семья перебралась в Харьков, рассказывает Наш Полк. Здесь мальчик пошёл в семилетнюю школу. Интерес к искусству проснулся в нём рано. А в старших классах этот интерес оформился в желание выйти на театральную сцену. Марк Нейман (настоящая фамилия Бернеса) отправился в Харьковский театральный техникум. Одновременно парень появился в театре «Муссури». Марка влекло на эту сцену с невероятной силой. Он упросил взять его статистом.



Вскоре пареньку повезло: подвернулся случай заменить заболевшего актёра. Нейман, взявший творческий псевдоним Бернес, «выложился» на премьере спектакля так, что удостоился похвалы скупого на комплименты режиссёра Николая Синельникова. С этого момента ему доверяли небольшие роли.



Кинематографическая биография Марка Бернеса началась в середине 1930-х. Эпизоды сменились ролями второго плана, затем последовали ключевые образы. «Человек с ружьём», «Большая жизнь», «Истребители» – эти добрые старые фильмы хорошо помнят зрители старшего поколения. Игра Бернеса отличалась особой манерой и «почерком». Мягкий свет и душевная теплота «сквозили» в каждой роли артиста. Его быстро полюбили телезрители.



Звездой первой величины Бернес стал во время Великой Отечественной войны благодаря своим работам в военных картинах, прежде всего в фильме «Два бойца». В ленте он сыграл бойца Аркадия Дзюбина, бывшего в мирной жизни сварщиком-судостроителем. В фильме он исполнил свои знаменитые песни «Тёмная ночь» и «Шаланды».



Фильмография Марка Бернеса – это 35 картин. Наиболее популярные – «Максимка», «Женя, Женечка и «Катюша», «Запасной игрок», «Два бойца» и «Истребители».



Марк Бернес пользовался огромной популярностью не только как актер, но и как исполнитель песен. Его первый публичный концерт как певца состоялся в Свердловске в Доме офицеров 30 декабря 1943 года, после чего последовало концертное турне по Уралу. Песни Богословского из фильмов («Любимый город», «Спят курганы тёмные», «Шаланды, полные кефали», знаменитая «Тёмная ночь») в исполнении Бернеса зазвучали по радио, были записаны на пластинки.



В 1960 году на стадионе в Лужниках в программе Московского мюзик-холла Бернес впервые исполнил песню «Враги сожгли родную хату» М. Блантера на стихи М. Исаковского, написанную за 15 лет до того, в 1945 году, и лишь однажды прозвучавшую тогда по радио (в исполнении В. Нечаева). В лице Бернеса песня обрела интерпретатора, сумевшего раскрыть весь её трагический смысл и сделавшего песню широко популярной.



В четырёхсерийном фильме «Щит и меч» (1968) за кадром в исполнении Бернеса прозвучала песня «С чего начинается Родина» (В. Баснер - М. Матусовский). Из 82 песен репертуара Бернеса более 40 было создано по его заказу или при его непосредственном участии.



Незадолго до смерти Марк Бернес записал одну из лучших своих песен – «Журавли». История её появления заслуживает особого внимания. Расул Гамзатов написал эту песню, посвятив гордым джигитам, которые после смерти превращаются в птиц. Но Марк Наумович убедил его изменить стихи. Так появилась песня-плач о погибших на фронтах солдатах.



Марка Наумовича Бернеса не стало 16 августа 1969 года. На похоронах артиста по его последней просьбе не было ни речей, ни траурных маршей. Он отпевал себя сам. На панихиде, как и просил артист, прозвучали 4 его любимые песни: «Я люблю тебя, жизнь», «Три года ты мне снилась», «Романс Рощина» и «Журавли».



Похоронили артиста на Новодевичьем кладбище, так и не успев присвоить звание Народного артиста СССР. Хотя для миллионов поклонников он и так давно был народным.



