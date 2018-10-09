Нобелевскую премию по экономике вручили за исследования климатических изменений

Шведская Королевская академия наук решила наградить Уильяма Д. Нордхауса и Пола М. Ромера премией по экономическим наукам Альфреда Нобеля за исследования климатических изменений и интеграцию технологических инноваций в макроэкономический анализ, передает УНН.



"Шведская Королевская академия наук решила наградить Уильяма Д. Нордхауса и Пола М. Ромера премией Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля 2018 года", - говорится сообщении премии.



Отмечается, что Уильям Нордхаус и Пол Ромер разработали методы, которые "решают некоторые важные и актуальные вопросы нашего времени: долгосрочный устойчивый рост мировой экономики и благосостояния населения мира".



Человеческая деятельность способствовала быстрому росту средней мировой температуры за последние 100 лет. Исследование Лауреата по экономическим наукам 2018 года Уильяма Нордхауза показывает, как экономическая деятельность взаимодействует с основами химии и физики для создания климатических изменений.



Нордхаус был первым, кто создал количественную модель, которая описывает глобальную взаимосвязь между экономикой и климатом. Его модель широко распространена и используется для изучения последствий влияния климатической политики, например, налогов на выбросы углерода.



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Лауреат Пол Ромер исследует, как накопление идей способствует долгосрочному экономическому росту. Он продемонстрировал, как экономические силы влияют на готовность фирм создавать новые идеи и инновации.



Исследование Ромера заложило основу того, что сейчас называется теорией эндогенного роста. Теория породила огромное количество новых исследований в правилах и политике, которые поощряют новые идеи и долгосрочное процветание.

