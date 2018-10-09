Комитет рекомендовал Раде снять неприкосновенность с Колесникова

Комитет по вопросам регламента решил рекомендовать Верховной Раде рассмотреть по существу представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.



Об этом сообщает Еспресо.TV.



Как пояснил во время заседания Комитета генпрокурор Юрий Луценко, нардеп способствовал незаконному отчуждению двух цехов оборонного Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности имени Я.Ю.Осади" в Днепре. Оно обеспечивало украинскую армию ракетами "Смерч" и "Град".



В частности, в июне 2012 года в адрес агентства госимущества поступило письмо от директора предприятия Сергея Горгулья об исключении производственного корпуса №1 и лабораторно-бытового корпуса предприятия из перечня имущества, которое не включается в состав целостного имущественного комплекса.



"В результате противоправных действий председателя агентства государственного имущества Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом стало возможно беспрепятственное незаконное отчуждение целостного имущественного комплекса, рыночная стоимость которого на момент отчуждения составляла 16 миллионов 701 тысяч гривен", - подчеркнул Луценко.



В результате городской совет Днепра продал часть предприятия на аукционе, однако депутаты горсовета не были в курсе этого преступления.



"Господин Колесников, вывел два цеха неприкосновенного ракетного завода из целостного имущественного комплекса, нарушив закон. Это то, что ему инкриминируется", - подытожил Луценко.

