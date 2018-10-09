ПриватБанк собрался продать курорт "Буковель"

Государственный ПриватБанк (Киев) объявил конкурс по отбору украинских и международных консалтинговых компаний для привлечения потенциальных инвесторов при продаже своей доли в горнолыжном курорте "Буковель", гостиницы "Radisson Blu Resort Буковель" и других активов.



Как сообщила пресс-служба финучреждения в понедельник, минимальная цена продажи гостиничного комплекса "Radisson Blu Resort Буковель" площадью 39,2 тыс. кв. м в с.Поляница составит 1 млрд 48,61 млн грн.



Кроме того, часть горнолыжного комплекса "Буковель" в составе 14 подвесных канатных дорог, 34 земельных участков горнолыжных трасс из снегогенераторами и коммерческой недвижимостью площадью 4 тыс. кв. м ПриватБанк оценил в 2,185 млрд грн.



Конкурс по отбору консалтинговых компаний, которые будут заниматься продажей активов, продлится до 22 октября 2018 года.



"Привлечение ведущих консалтинговых компаний позволит обеспечить прозрачные и понятные инвесторам условия продажи объектов, а также обеспечит реализацию собственности банка не ниже оценочной стоимости, определенной по результатам оценки независимыми субъектами оценочной деятельности", - сообщила пресс-служба банка.



Помимо активов в Буковеле, банк намерен продать футбольный стадион "Днепр-Арена" за 1,375 млрд грн и учебно-тренировочную базу для подготовки футбольных клубов высшего дивизиона в Днепре за 207,6 млн.



Кроме того, банк продает торговый комплекс (ТК) "Приозерный" в Днепре за 236,2 млн грн. Объект размещен на участке в 0,36 га, общая площадь ТК составляет 32,4 тыс. кв. м.



Также ПриватБанк выставит на продажу киевскую гостиницу "Мир" по пр.Голосеевский, 70 площадью 17 тыс. кв. м по стартовой цене 325,32 млн грн.



Среди требований банка к участникам конкурса – не менее трех лет деятельности, наличие постоянного офиса в Украине, объем реализации объектов недвижимого имущества на рынке Украины за 2017 год на сумму от 150 млн грн.



Согласно условиям конкурса, одна компания может быть определена победителем не более, чем по одному лоту. Вознаграждение участника определяется в процентах к цене продажи активов и включает в себя все расходы участника на реализацию проекта.



Выбор победителя осуществляется по критерию наименьшего размера комиссионного вознаграждения в процентах к цене продажи активов.

