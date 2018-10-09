Глава ЧВК "Вагнер" вывез из Украины своих родственников два года назад - СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что глава частной военной компании "Вагнера" Дмитрий Уткин вывез своих родственников из Украины в 2016 году.



Об этом в интервью Українським Новинам сказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.



По его словам, Уткин, длительное время проживавший в Кировоградской области, не появлялся в Украине с 2013 года.



"Что касается родственников Уткина, то они выехали в 2015 – начале 2016 года. Но мы знаем, что его дочь училась в Кировоградском авиационном институте (Летная академия Национального авиационного университета в Кропивницком. – ред.) и она по полгода при этом проживала на территории РФ. В этой связи, мне интересно, как она сдавала экзамены и как она получила диплом? Это вопрос, к сожалению, выходит за пределы компетенции СБУ", - отметил Гуськов.



Он также сообщил, что Уткин фигурирует в уголовных делах СБУ.



"На сегодняшний день в рамках уголовного производства, которое ведется по террористической деятельности российских спецслужб на Донбассе, он является одним из ключевых фигурантов", - сказал глава аппарата.



В то же время, в розыск Интерпола глава ЧВК не объявлен.

