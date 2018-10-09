В Украине в ближайшие сутки будет тепло

В Украине в ближайшие сутки 9 октября сухую погоду будет определять антициклон с центром над Польшей; но с севера Европы в страну переместится порция прохладного воздуха, вследствие чего в северо-западной части температура снизится, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не ожидается, ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9°, на побережье морей 7-12° тепла; днем 12-17°, в южной части страны, в восточных регионах, Днепропетровской и Закарпатской области 17-22 °.



В Киеве 9 октября без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 октября самая высокая температура днем была 29,5° в 1893 году, самая низкая ночью -2,1° в 1925 году.



В Украине 10 октября также без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днём 14-19°, в южной части и на Закарпатье ночью 7-12°, днем 19-23°.



В Киеве 10 октября без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 16-18°.

