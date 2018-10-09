НАПК выявило нарушения в отчетах двух политических партий

Национальное агентство по предупреждению коррупции зафиксировало нарушения в отчетах двух парламентских партий. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.



“По результатам анализа отчетов политических партий за второй квартал 2018 года утверждены последние 27 выводов из 274, поступивших в НАПК”, — говорится в сообщении.



Решение об утверждении 27 выводов о результатах анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (далее — Отчет) за второй квартал 2018 года принято на заседании Назка 28 сентября и 5 ноября 2018.



Шестнадцать выводов содержат информацию о выявленных фактах административных правонарушений. В частности, нарушение установленного порядка представления или сроков представления Отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Правонарушения зафиксированы в отчете таких политических сил:



Социал-демократическая партия

Украинская народная партия

Патриот

Наш край

Социал-демократическая партия Украины (объединенная)

За жизнь

Партия Народный порядок

Европейская либеральная партия

Движение новых сил Михаила Саакашвили

Национальный корпус

Украинская республиканская партия

Славянская партия

За конкретные дела

Основа

Блок Петра Порошенко “Солидарность”

Всеукраинское объединение “Батькивщина”.



Отмечается, что выводы будут обнародованы на официальном веб-сайте Национального агентства течение пяти дней со дня принятия решения.



За второй квартал 2018 года в Национальное агентство поступили 274 отчета политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Отчеты за третий квартал должны быть поданы политическими партиями в Национальное агентство до 9 ноября 2018 года.

