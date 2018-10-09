Германия имеет надежные доказательства причастности России к кибератакам

Германия в очередной раз осудила кибератаки на структуры международных организаций и призвала Россию к конструктивному взаимодействию.



Об этом в понедельник сказала представитель федерального правительства Мартина Фитц на брифинге в Берлине, сообщает корреспондент Укринформа.



“Правительство Германии решительно осуждает такие нападения на международные организации и институты своих союзников и призывает Россию выполнить свои обязательства и воздержаться от таких действий”, - сказала Фитц.



Она напомнила уже озвученную позицию: федеральное правительство исходит из того, что почти наверняка за группировкой АРТ-28, которое подозревают в совершении многих кибератак, стоит российская военная разведка ГРУ. “Эта оценка основана на очень надежных собственных фактах и источниках”, - добавила Фитц. По ее сведениям, тема будет обсуждаться на Совете Европы.



Представитель МИД ФРГ Кристофер Берг со своей стороны отметил, что активность россиян в киберпространстве является лишь одной из тем, по которым “между Германией и Россией есть разница в мыслях”. Среди других Бургер назвал аннексию Крыма и нападение с применением яда в Солсбери. Он заверил, что кибер-проблематика постоянно стоит на повестке дня двусторонних отношений и ФРГ продолжает в этом плане ожидать от российской стороны "шагов". В то же время дипломат отметил, что прекращать диалог с Москвой Берлин не намерен, поскольку он нужен для решения некоторых международных проблем, в частности, по Сирии и восточной Украине.

