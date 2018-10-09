Ющенко на встрече с Лукашенко: Украинский народ проходит очень важную национальную школу

Экс-президент Украины Виктор Ющенко встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, где обсудил ряд двусторонних вопросов.



Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Беларуси, В.Ющенко выразил мнение, что на предстоящих в Украине президентских выборах может быть самое большое количество кандидатов в истории страны.



Он отметил, что острая внутриполитическая дискуссия часто не работает на стабилизацию, но украинский народ проходит очень важную национальную школу.



"Сейчас то, что происходит не только в Украине, я согласен, - это большое испытание, это большая проблема для обустройства и нашей жизни как нации, страны, и соседей, и Европы", - отметил экс-президент Украины.



Вместе с тем, по его словам, в Украине люди стали более консолидированы, чем, например, 5-10 лет назад. "Мы протянули друг другу руку больше, чем когда-либо, больше стало единства", - сказал В.Ющенко.



В свою очередь, А.Лукашенко рассказал, что Беларусь беспокоит приток оружия через украино-белорусскую границу.



"По событиям в Украине вы мою позицию знаете. Мы ни в коем случае не хотим вмешиваться в события в Украине. Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят. Хотя, честно скажу, мы об этом поговорим – влияние событий в Украине на нас очень велико. Особенно в плане, что нас беспокоит, - приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия", - отметил глава Белорусского государства.



А.Лукашенко также вынужден считаться с решением Украины по выходу из СНГ.



"Украина фактически заявила о выходе, но официально это событие еще не наступило. И на последнем саммите в Душанбе (Таджикистан) украинский флаг присутствовал, как всегда. Я так понимаю, что это процесс не одного дня. Наверное, и Украине рвать всякие связи с нашими государствами в отдельности и в целом с СНГ невыгодно. Поэтому будет какой-то процесс. Мою точку зрения вы знаете. Я всегда говорил о том, что выйти проще, чем потом войти, если надо будет. Но это суверенное дело Украины, мы вынуждены с этим считаться", - сказал белорусский лидер.

