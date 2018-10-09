Порошенко заявил о получении данных по «российскому вмешательству» в выборы в Украине

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что получил информацию о том, что российская сторона намеревается вмешаться в предстоящие в Украине выборы. Об этом он написал на своей странице в твиттере.



По словам Порошенко, он надеется, что ЦИК и спецслужбы страны обеспечат свободное волеизъявление граждан страны и окажут противодействие «российскому вмешательству».



«Мы получаем информацию, что Россия планирует вмешиваться в избирательную кампанию в Украине через систему дезинформации, фальсификации и кибератаки», — отметил Порошенко.

