С 8 по 11 октября в Киеве пройдёт XVI-й международный фестиваль православного кино «Покров»

По Благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с 8 по 11 октября 2018 года в Киеве пройдёт XVI-й международный фестиваль православного кино «Покров». 8 октября в 17.00 в Национальной опере Украины им. Тараса Шевченко (ул. Владимирская, 50) состоится открытие XVI-го международного фестиваля православного кино «Покров», посвящённого 30-летию возрождения Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Фестиваль будет проходить с 8 по 11 октября 2018 года. Просмотры конкурсных работ будут организованы в киевском «Доме кино» (ул. Саксаганского,6) 8 октября с 10.00 до 15.00; 9,10 октября с 11 до 21.00 и 11-го октября с 11 до 17.00. Вход свободный.



В официальном открытии примут участие: Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, народный депутат Украины Андрей Деркач, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лары Митрополит Павел (Лебедь),руководитель проекта и руководитель Синодального отдела по делам молодежи УПЦ Архиепископ Иона (Черепанов), руководитель синодального информационного отдела УПЦ Архиепископ Климент (Вечеря).



Сценарий открытия предусматривает выступление различных творческих коллективов и гостей Кинофестиваля.



На главные призы Фестиваля претендуют 70 фильмов из Украины, Белоруссии, Грузии, Польши, Босния и Герцеговина, Индия, Сербии, США и России в номинациях анимационного, короткометражного, документального и полнометражного кино.



После торжественной церемонии открытия будет показан фильм-открытия фестиваля - премьера художественного фильма «Ошибка Неофита. Великий Пост».



Республика Беларусь , Год создания: 2018



Продюсер: Свято-Елисаветинский монастырь (г.Минск)



Студия: Студия во имя святого Иоанна Воина Свято-Елисаветинского монастыря



Режиссер: Любецкий Виталий Ольгертович



Содержание: Рано или поздно, душа в поисках смысла жизни, встречается с Богом. Открытие это так вдохновляет, что человек словно на крыльях летает! Есть и слово специальное для обозначения того, кто только что познал Творца — неофит или новоначальный. Говорят, что в это время Бог носит человека на руках, и показывает всю Свою любовь, как отец — младенцу, чтобы, когда душе этой придется идти «своими ногами», она помнила то свое первое духовное горение. Часто первые подвиги новоначальной души бывают слишком горячими и не очень разумными, особенно, если человек присваивает себе все силы, которые дает ему Господь, и полагается на собственное рассуждение. Зная об этом, в монастыре никого сразу не постригают в монахи, а сначала дают простое послушание — трудиться. Начинающих так и называют — трудники. Вот и наш герой недавно уверовал в Бога и пришел в монастырь, чтобы стать монахом. Но совсем непросто было входить ему в духовную жизнь, потому что судил он обо всем по-своему. В духовной жизни все должно происходить постепенно, поэтому вначале духовного пути важно не брать на себя больше, чем сможешь унести. Но ведь сил так много! А любовь к Богу такая горячая! Вот тут и случаются ошибки неофита.



Во время Кинофорума для участников и гостей фестиваля будут проведены следующие мероприятия:



1. 10-го октября с 11 до 13.00 в «Синем зале» Дома кино состоится «Творческая встреча с авторами фильма –закрытия XVI-го кинофестиваля «Покров» -



«Павел. Апостол Петра»,режиссером фильма - Эндрю Хайаттом и продюсером- Эриком Гразом (США).



Торжественное закрытие XVI-го Кинофестиваля православного кино «Покров» состоится 11 октября в 18.00 в «Доме кино» (г. Киев, ул. Саксаганского, 6). Вход свободный.



После официальной церемонии закрытия фестиваля состоится премьерный показ художественного фильма: «Павел. Апостол Христа».



2018, США



Режиссер: Эндрю Хайатт



Актеры: Джеймс Фолкнер, Джеймс Кэвизел, Оливье Мартинес, Джоэнн Уэлли, Джон Линч и др.



Содержание: Действие фильма развивается в Риме в 67 году нашей эры. Римский император Нерон приказывает заточить в тюрьму апостола Павла, которого он считает виновным в страшном пожаре, уничтожившим половину города. В этовремя целитель Лука прибывает в Рим, встречается с Павлом в тюрьме и просит его рассказать свою биографию, чтобы написатьновую книгу о Евангелие и учении Христа. Вскоре об этом узнает префект тюрьмы Маврикий, решающий использовать эту ситуацию, чтобы вернуть себе милость императора…



Победителям и номинантам будут вручены традиционные призы фестиваля и специальные награды от учредителей кинофорума.



Источник: www.pokrovkino.com



