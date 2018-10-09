Посольство РФ: Лондон дистанцируется от публикаций СМИ о подготовке киберударов по России

Власти Соединенного Королевства дистанцируются от публикаций британских СМИ о подготовке киберударов по объектам в России, но не отрицают наличие у Лондона наступательного киберпотенциала. Об этом в понедельник сообщили в посольстве РФ в Лондоне.



"Сегодня нами получен ответ МИД Великобритании, из которого следует, что, как и прежде, никаких дополнительных подробностей относительно прозвучавших обвинений нам предоставлено не будет. Одновременно Форин-оффис отметил, что публикации в СМИ следует рассматривать в качестве проявления свободы общественной дискуссии, в которую британское правительство не вмешивается. Что касается якобы имеющихся планов нанесения киберударов по России, то внешнеполитическое ведомство подтвердило наличие у Великобритании наступательного киберпотенциала, но указало, что он будет задействоваться в строгом соответствии с международным правом", - говорится в распространенном коммюнике.



"Насколько мы можем судить, тем самым британская сторона дистанцируется от безответственных публикаций СМИ и цитируемых в них "анонимных источников", пугающих публику сценариями "захвата Россией островов у берегов Эстонии", угрожающих в ответ "оставить российскую столицу без электричества". Хотя напрямую наличие агрессивных планов не отрицается, исходим из того, что Соединенное Королевство как ответственный член международного сообщества и постоянный член Совета Безопасности ООН будет, как и обещает, действовать в соответствии с международным правом, включая основополагающий запрет на применение силы или угрозы силой", - подчеркивается в коммюнике.



Газета The Sunday Times ранее информировала, что британское военное командование Великобритании готово к тому, чтобы осуществить кибератаку против Москвы и оставить российскую столицу без электроэнергии в случае нападения РФ на одну из стран Запада.

