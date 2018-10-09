В Харькове запретили деятельность организации, выступавшей за федерализацию

Окружной административный суд Харькова запретил деятельность местной общественной организации "Русь триединая", выступавшей за федерализацию Украины, сообщила в понедельник Служба безопасности Украины.



"По материалам СБУ, суд запретил деятельность Харьковской областной общественной организации "Русь триединая", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



По данным пресс-службы, участники организации требовали "проведения референдума по федерализации Украины", а во время акций на улицах Харькова "призывали к созданию фейковой "Харьковской народной республики" с последующим вхождением ее в состав РФ".

