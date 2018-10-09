Патриарх Кирилл заявил об опасности церковного раскола на Украине

Церковный раскол на Украине несет в себе угрозу для общенациональной жизни, заявил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл после праздничного молебна в Троице-Сергиевой лавре по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского.

"Сегодня, обращаясь к преподобному Сергию, который так много сделал для примирения разрозненных княжеств феодальной Руси, мы просим его, чтобы он молитвами своими приклонил милость к вселенской православной церкви, примирил враждующих, остановил распространение расколов, особенно там, где раскол несет в себе угрозу и для общенациональной жизни, — я имею в виду братскую Украину. Мы молимся преподобному Сергию, чтобы молитвами своими пред лицом Божиим он не оставлял Святой Руси и Церкви нашей", — сказал патриарх.



Предстоятель РПЦ призвал всех прихожан "к особой молитве о Церкви православной, о братьях и сестрах наших, на Украине пребывающих, и о всех тех, кто нуждается в нашей молитвенной поддержке и помощи". Патриарх выразил надежду, что, по молитвам преподобного Сергия, Господь сохранит Святую Русь и Православную церковь.



"Многие наши мужчины носят имя Сергия, и память о преподобном сохраняется в нашем народе… Он пребывает в нашей духовной жизни, и мы обращаемся к нему не как к историческому персонажу далекого прошлого, но как к нашему современнику. И это действительно так, потому что он вместе с нами, вместе со своей паствой, вместе с теми, кто помнит его имя и обращается к нему со своими молитвами", — сказал патриарх.



Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.



Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.



Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.

