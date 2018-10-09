Вилкул заявил, что его телефон прослушивают без разрешения Рады

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, представление на лишение неприкосновенности которого 8 октября поддержал Регламентный комитет Рады, заявил, что его телефон прослушивается без согласия парламента. Об этом пишет Интерфакс-Украина.



По его словам, он показал членам Регламентного комитета решение суда, на основании которого проводится прослушивание его телефона.



Также Александр Вилкул заявил, что считает уголовное производство сфальсифицированным. По его словам, оно необходимо для того, чтобы давить на его семью. Кроме того, депутат заявил о готовности ходить на допросы.



"Меня ни разу не вызывали по другим делам, которые открывались – у меня их много. Зачем сейчас с меня снимать неприкосновенность? Для того, чтобы надавить на моих родных, близких, друзей, провести массовые обыски… Чтобы мои родственники пришли и сказали: Саша, договорись с ними, уйди из политики", - сказал он.



Отметим, что Вилкула обвиняют в том, что в 2011 году Вилкул, находясь на посту Днепропетровской облгосадминистрации, он использовал служебное положение и незаконно передал земли коллективной собственности в пользование Орджоникидзевского ГОКа под разработку карьера и частной фирме "АРТ ЛЕНД".

