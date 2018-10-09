"Миротворец" опубликовал список присягнувших Венгрии

Сайт "Миротворец" внес в базу чиновников, которые, по его данным, имеют венгерское гражданство.



Всего были обнародованы в свободном доступе данные 313 человек.



Среди лиц, фамилии которых упоминаются в списке, есть жители почти всех районов Закарпатья, в частности жители Виноградовского, Иршавщины, Береговского районов, Ужгорода и т.п.



Ранее в сети появилось видео, снятое в консульстве в Берегово, на котором видно мужчину, который помогает принять присягу, и женщину, которая инструктирует тех, кто получил паспорта Венгрии, скрывать этот факт от украинской власти.

