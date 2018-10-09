Организаторы "Оскара" приняли заявку на участие "Собибора"

Американская академия кинематографических искусств и наук приняла заявку на участие в борьбе за престижную кинопремию "Оскар" фильма Константина Хабенского "Собибор". Об этом сообщается в понедельник на сайте академии.



"87 стран представили свои фильмы на рассмотрение для участия в борьбе в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", - говорится в сообщении.



Фильм "Собибор", главные роли в котором исполнили Константин Хабенский и Кристофер Ламберт, повествует о восстании в нацистском лагере смерти "Собибор" на территории Польши. Вместе с российской лентой в списке претендентов на "Оскар" в этой категории - фильм "Спитак" Александра Котты о разрушительном землетрясении в Армении, белорусская лента "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук о судьбе эмигрантов, драма Сергея Дворцевого "Айка" о судьбе женщины, оставившей своего ребенка, украинская лента "Донбасс" Сергея Лозницы.



Как отметил в понедельник интернет-портал IndieWire, комментируя перечень претендентов, впервые среди 87 стран, представивших свои киноленты, оказались Малави и Нигер. Среди вероятных претендентов на включение в шорт-лист, который будет оглашен 22 января 2019 года, интернет-портал называет ленту "Рома" (Roma) мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, рассказывающую о судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах, а также драму польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война" (Cold War) об отношениях между двумя людьми в послевоенной Европе.



91-я церемония вручения премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится в воскресенье, 24 февраля 2019 года в театре "Долби" (Голливуд, Лос-Анджелес).



